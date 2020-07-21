فالح هادي مستشارا لشؤون الاعلام في وزارة النقل

2020/07/21 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير النقل ناصر حسين بندر، أمراً وزارياً بتكليف الإعلامي مقدم البرامج في قناة العراقية الإخبارية فالح هادي مستشاراً لشؤون الإعلام في الوزارة.

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