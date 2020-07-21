بريطانيا تعلن عن اتفاق لانتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

2020/07/21 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة بريطانيا، عن اتفاق لإنتاج 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير ضد كوفيد-19 من تصنيع ائتلاف "بيونتيك - فايزر" الألماني الأمريكي، ومختبرات "فالنيفا" الفرنسية.

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