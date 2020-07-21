ناشطة المانية تتعرض للاختطاف وسط بغداد والكاميرا تسجل

2020/07/21 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت ناشطة ألمانية الجنسية، ليلة الاثنين، الى الاختطاف على يد مسلحين مجهولين في على كورنيش نهر دجلة في وسط بغداد، على بعد أمتار من مركز "تركيب" الدا...

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