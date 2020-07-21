كل شيء جميل هذا اليوم - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/07/21 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي الطرقات الخفيضة على الباب زقزقة عصافير الوقت وانثيال الزمن خلسة استنشاق قهوة الصباح ، ارتداء الملابس بعجالة هبوط الدرج ورمي خطى المارة بوردة : صباح الخير كل شيء جميل هذا النهار ، هفهفة ثياب المشاة ، همسات قلوب الفتيات ، ضحكات الشباب ، ركوب السيارة الى الريف ، أبواق السيارات ، وكانت اولى حكايات العرس : أكواب الماء الناعسة بأيدي الفاتنات ،موسيقى الرقصات التي ه ......





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