ما هي رسائل استقبال قائد الثورة الاسلامية لرئيس الوزراء العراقي؟

2020/07/21 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، اليوم الثلاثاء ، زيارة الى العاصمة طهران هي الاولى له بعد توليه منصبه ....

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