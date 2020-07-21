بالصورة .. جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية هذا اليوم

2020/07/21 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف الطيران العراقي رحلاته من هذا اليوم الثلاثاء.

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