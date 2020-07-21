2020/07/21 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر، ان جميع المنافذ الحدودية يجب ان تخضع لسلطة بغداد وفقا للقانون، مشددة على ضرورة فرض السيطرة من خلال التفاهمات وليس عن طريق العنف.وقالت شاكر لـ /المعلومة/، ان “المنافذ الحدودية في كردستان تخضع لسلطة الدولة ولايوجد قانون يمنع من فرض سلطة الحكومة المركزية في بغداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: جميع المنافذ الحدودية تخضع لسلطة بغداد لكن ليس باستخدام “العنف”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: جميع المنافذ الحدودية تخضع لسلطة بغداد لكن ليس باستخدام “العنف”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).