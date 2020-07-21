اَلْمليشيات وَتهديد سِيادةِ اَلسُّودان ..! - فيصل عوض حسن

2020/07/21 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن تَمَنَّيتُ في مقالتي السَّابقة (اَلْسُّوْدَاْنُ وَاَلْمُهَدِّدَاتُ اَلْسِيَادِيَّةُ اَلْمُتَعَاْظِمَة)، الإسراعِ بِحَسْمِ المُهَدِّدات الخطيرة قبل استفحالها، لتأثيراتها الكبيرة على (سِيادَتنا) الوطنِيَّة وبقائنا كدولةٍ وشعب، ويأتي على رأس تلك المُهدِّدات تَحَدِّي (تحقيق) السَّلام، يليه تَزَايُد المُجَنَّسين ودورهم المحوري في تغيير التركيبة السُكَّانِيَّة، ثُمَّ الاصطفاف أو التحشيد القَبَلي/الجِهَو ......





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