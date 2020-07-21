4 - الشرك بالله جائز .. بشرط !! - ابراهيم الجندي

2020/07/21 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_الجندي الحلقة الرابعة : الأعراف 31 - 36(31) يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 1- المعنى : الله يأمر المؤمنين بأن يلبسوا الثياب عند الطواف بالبيت (لان أهل الجاهلية كانوا يطوفون وهم عراة ) ، وأن يأكلوا ويشربوا ولا يحرموا ما أحل الله لهم تفسير كتاب الله العزيز .



الهواري 2- السؤال : ما الحكمة ......





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