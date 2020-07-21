السخرية النبيلية شيء آخر غير السخرية - نبيل عودة

2020/07/21 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة د.



أفنان القاسمأولاً) أنا لا أريد أن يتفلسف الكاتب المتشائم فيسخر من المتفائل، زمني الرقمي لا يحتمل هذا النوع من الكتابة الثقيلة الدم، ولا أريد أن يطاردني زكريا تامر بأسلوبه في الكتابة عن أسلوب غيره في الحياة، أنا لا أريد حتمًا أن أقرأ أدبًا يقول عن نفسه ساخرًا لعبرة كما هو عليه في رواية "الرائحة" لصنع الله إبراهيم، أو أدبًا في المسرح الفلسطيني يحاول إضحاكي تحت الاحتلال، فيدقدق الاحتلا ......





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