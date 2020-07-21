نائب مستقل: الحكومة لن تتمكن من تطبيق برنامجها الحكومي بسبب عدم اعداد “الموازنة”

2020/07/21 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب المستقل باسم خزعل، ان حكومة الكاظمي لم تتمكن من تنفيذ برنامجها الحكومة خاصة انها لم تقدم للبرلمان أي موازنة، لافتا الى ان كل فقرات البرنامج الحكومة تحتاج الى تكاليف ونفقات من اجل تنفيذها.وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “قانون الموازنة يعد اول القوانين الذي يجب ان تقدمه الحكومة للبرلمان من اجل […]

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