بيان جديد بشأن منح السلف للموظفين

2020/07/21 | 08:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، أن منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها الكترونيا تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد وعبر الرابط الإلكتروني الموجود في صفحة المصرف على الفيس بوك".وأضاف البيان انه "بإمكان الموظفين الحصول على السلفة والاستفادة منها في تمشية أمور حياتهم اليومية".

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