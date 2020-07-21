 الخيكاني: تدهور صحة العاهل السعودي “حجة” تهدف الى عدم حلحلة الأوضاع في المنطقة

2020/07/21 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان اعلان الرياض عن تدهور صحة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اثر التهاب في المرارة، ماهي الا حجة لكسب الوقت والاستعانة بالجانب الأميركي من اجل إبقاء العداء قائما في المنطقة.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “وزير الخارجية الإيراني زار العراق قبل يوم من زيارة رئيس الوزراء مصطفى […]

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