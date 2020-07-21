استشهاد مقاتل وجرح 6 آخرين بانفجار عبوة في قضاء المقدادية

2020/07/21 | 08:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد مقاتل عراقي في الحشد الشعبي وجرح 6 آخرين بانفجار في المقدادية.

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