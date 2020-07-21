خبير امني يحذر من توجه الارهاب نحو الحزام الامني لجنوب غرب بغداد

2020/07/21 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر المختص بالشأن الامني علي الوائلي، من توجه الارهاب نحو المناطق الريفية التي تشهد استقراراً في حزام بغداد الجنوبي الغربي، لافتا الى اهمية تشديد الرقابة وتكثيف النقاط الامنية في تلك المناطق تحسبا لانتقال الارهابيين اليها من المناطق الساخنة في اطراف شمال العاصمة.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “المناطق الريفية في الرضوانية وصولا الى […]

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