2020/07/21 | 09:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي القوة الجوية الرياضي، الثلاثاء، سبب حل الهيئة الإدارية للنادي.وذكر النادي في بيان تلقته “تقدم” أن “مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت أخبارا بشأن حل الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وتشكيل هيئة مؤقتة وعليه نبين لجمهورنا والاعلام وكل المعنيين بان رئيس النادي قائد القوة الجوية السابق الفريق الطيار انور حمد امين قدم استقالته قبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سبب حل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وكالة تقدم الاخبارية.

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