المكسيك..إصابة 5172 جديدة بفيروس كورونا

2020/07/21 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 301 وفاة و5172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

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