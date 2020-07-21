مصرف الرافدين يوضح آلية منح السلف لموظفي الدولة: رابط عبر فيس بوك

2020/07/21 | 09:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، آلية منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “التقديم على سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون حصراً بواسطة بطاقة الماستر كارد وعبر الرابط الإلكتروني الموجود في صفحة المصرف على فيس بوك”.وأشار البيان […]

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