ظريف يغرد عن زيارته كوردستان: جيراننا هم اولوية بالنسبة لنا

2020/07/21 | 09:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، تغريدة له على موقع "تويتر" حول زيارته الى كوردستان ولقاءه مع كبار المسؤولين في الاقليم.

وأكد ظريف أن "العلاقات الوطيدة مع جميع العراقيين تعد احد محاور السياسة الخارجية الايرانية"، وقال إن "جيراننا هم اولوية بالنسبة لنا".

وقال ظريف "استمرارا للزيارة المثمرة للعراق، التقيت في كوردستان العراق رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني".

واضاف ان "العلاقات الوطيدة مع جميع العراقيين تعد احدى محاور السياسة الخارجية الايرانية ...



جيراننا هم اولوية بالنسبة لنا."

وجرى في الاجتماعات التي عقدها ظريف في كوردستان، بحث سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم والجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا سيما في التبادل التجاري، وضرورة التنسيق المشترك لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

كما ناقش الجانبان آخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على أن حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بموجب الدستور، سيصب في مصلحة العراقيين جميعاً.

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