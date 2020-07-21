على الرغم من إلغاء الجائزة.. برشلونة يحدد الفائز بالكرة الذهبية!

2020/07/21 | 09:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: علّق نادي برشلونة الإسباني على قرار حجب جائزة الكرة الذهبية للعام 2020 بسبب الظروف الاستثنائي مع انتشار فيروس كورونا، معتبراً أن الأفضل معروف للجميع.وكانت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية قد أعلنت إلغاء الجائزة لهذا العام بسبب عدم توفر شروط عادلة كافية، وذلك لأول مرة منذ انطلاقها عام 1956.وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة […]

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