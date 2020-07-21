2020/07/21 | 09:27 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
اتضح أن العديد من الأشخاص يعيشون مع مجموعة من الأعراض لفترة طويلة جدا بعد المرض، بما فيها التعب الشديد وخفقان القلب وآلام العضلات وغير ذلك.
ووفقا لدراسة تعقب أعراض “كوفيد-19” (COVID Symptom Study app)، واجه نحو 10% من 3.9 مليون شخص ممن سجلوا أعراض كورونا، مشكلات مستمرة لأكثر من أربعة أسابيع، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة : مرضى “كوفيد-19” يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتضح أن العديد من الأشخاص يعيشون مع مجموعة من الأعراض لفترة طويلة جدا بعد المرض، بما فيها التعب الشديد وخفقان القلب وآلام العضلات وغير ذلك.
ووفقا لدراسة تعقب أعراض “كوفيد-19” (COVID Symptom Study app)، واجه نحو 10% من 3.9 مليون شخص ممن سجلوا أعراض كورونا، مشكلات مستمرة لأكثر من أربعة أسابيع، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة : مرضى “كوفيد-19” يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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