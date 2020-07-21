دراسة : مرضى “كوفيد-19” يواجهون إرهاقا طويل الأمد بعد التعافي

2020/07/21 | 09:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتضح أن العديد من الأشخاص يعيشون مع مجموعة من الأعراض لفترة طويلة جدا بعد المرض، بما فيها التعب الشديد وخفقان القلب وآلام العضلات وغير ذلك.ووفقا لدراسة تعقب أعراض “كوفيد-19” (COVID Symptom Study app)، واجه نحو 10% من 3.9 مليون شخص ممن سجلوا أعراض كورونا، مشكلات مستمرة لأكثر من أربعة أسابيع، […]

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