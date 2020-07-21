صحيفة: البارزاني يستعد لارسال 10 آلاف عنصر من البيشمركة دربتهم امريكا لسوريا

2020/07/21 | 09:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة ” العربي الجديد”، عن اتفاق بين القوى السورية الكرية المعارضة لاعادة انتشار 10 آلاف عنصر من البيشمركة من اقليم كردستان العراق باتجاه سوريا، مبينا ان القوى التي ستصل سوريا متدربة على يد التحالف الدولي بقيادة اميركا.ونقلت الصحيفة عن مصادر كردية، أن قوات البشمركة السورية، التي تأسست أواخر عام 2012، […]

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