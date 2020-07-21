ماكرون يشيد باتفاق الاتحاد الأوروبي «التاريخي» للتصدي لأزمة كورونا

2020/07/21 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بالاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل بشأن تعافي الاقتصاد من آثار جائحة كورونا ووصفه بالتاريخي.

ووضع الاتفاق حزمة مالية حجمها 750 مليار دولار تحت تصرف التكتل لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة كوفيد-19.

وقال ماكرون "نتائج القمة تاريخية حقا".

وأضاف أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة وشاقة تعين خلالها تقديم تنازلات لإقناع الدول التي كانت تعرقل الاتفاق بقبوله.

ومضى يقول إن التنازلات كانت متناسبة وضرورية لوضع خطة تعاف ضخمة بما يكفي كي تكون فعالة.

وقال في إفادة صحفية "لا يوجد عالم مثالي لكننا أحرزنا تقدما".

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