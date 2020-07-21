2020/07/21 | 09:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكدت وزارة النفط، الثلاثاء، استمرار تجهيز اصحاب المولدات الاهلية ببغداد والمحافظات بـ 25 لترا من مادة الكاز لكل (كي في) وبالسعر الرسمي، وبينما شرعت بوضع آليات تنفيذ توجيه رئيس الوزراء بمنحهم الكميات المقررة مجانا، بينما اعلنت تمديد ساعات عمل محطات تعبئة الوقود الحكومية والاهلية.وقال مصدر في الوزارة، بحسب الإعلام الحكومي، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية مستمرة بتجهيز اصحاب المولدات ببغداد والمحافظات بالكاز وبواقع 25 لترا لكل (كي في) وبالسعر الرسمي، مقابل 10 الى 15 لترا سابقا"، مؤكدا أن "الكمية الحالية تسد حاجتهم لتعويض المواطنين عن الكهرباء الوطنية، نافيا وجود مبرر لزيادة سعر الامبير من قبلهم".وذكر ان وزارته "شرعت بوضع آليات جديدة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بمنح اصحاب المولدات حصصهم من الكاز مجانا، لاسيما ان عدد المولدات المسجلة ببغداد يتجاوز ستة الاف، وتجهز شهريا بأكثر من 42 مليون لتر منها."وشدد المصدر على "امتلاك وزارته خزينا كبيرا من مختلف المشتقات كالبنزين بنوعيه والكاز، معلنا تمديد ساعات عمل محطات التعبئة الحكومية الى الثامنة مساء، والاهلية على مدار الساعة ببغداد، بالتزامن مع تقليص ساعات الحظر".على صعيد متصل، اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية انها وبالتعاون مع شرطة الطاقة، ضبطت وكرا لتهريب والمتاجرة بالمنتجات النفطية بمنطقة كسرة وعطش شرق العاصمة، ومصادرتها لـ 60 الف لتر من زيت الغاز، بحسب ما ذكره وكيل اول مدير الشركة حسين طالب عبود.واضاف، ان "المداهمة تأتي ضمن توجه الشركة للتصدي لكل انواع التلاعب بالمشتقات، ببنما افصح مدير هيئة التفتيش علي عباس رسن السنيد، عن ان المداهمة جاءت اثر معلومة وردت الى وحدة التهريب في الهيئة، مؤكدا مصادرة الخزانات وكمية الكاز المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: تجهيز المولدات بـ 25 لترا لكل (كي في) ووضع آلية لتنفيذ توجيه الكاظمي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: تجهيز المولدات بـ 25 لترا لكل (كي في) ووضع آلية لتنفيذ توجيه الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).