2020/07/21 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية يصدر توضيحاً بشأن حل الهيئة الإدارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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