وكالة فارس: الكاظمي يبدأ زيارة إلى إيران ظهر اليوم تستمر ليومين

2020/07/21 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي،...





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