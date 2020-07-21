استقالة رئيس نادي القوة الجوية انور حمد امين من منصبه

2020/07/21 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مقرب من نادي القوة الجوية، الثلاثاء،( 21 تموز 2020)، عن إستقالة أنور حمد أمين من منصب رئاسة النادي بسبب ظروف خاصة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أمين ذكر في إستقالته بأنه قدمها لعدم تمكنه من اداء واجبه بسبب ظروف خاصة، وقدم الشكر لجميع اعضاء الادارة والجمهور".

واضاف "كما اكد امين بأنه سيغادر المكان وهو على ثقة بأن الهيأة العامة ستختار الناس الاكفاء لقيادة النادي".

يشار الى ان انباء كانت قد أكدت بأن هناك نية لحل ادارة النادي وتشكيل هيأة مؤقتة لإقامة انتخابات جديدة بسبب وجود مشاكل داخل النادي.

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بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال انه اجرى مباحثات ناجحة مع المسؤولين في العربية السعودية الشقيقة باكثر من جانب حيوي يعزز العلاقات الاخوية المشتركة بين البلدين.





وبين درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "ا

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر من داخل الهيأة العامة لاتحاد الكرة العراقي اليوم الاثنين،( 20 تموز 2020)، عن عقد اجتماع لعدد من اندية العاصمة في فندق اوروك والمحافظات عبر الدائرة الالكترونية لمناقشة مسودة لوائح الهيأة التطبيعية للكرة العراقية.

بغداد اليوم - خاص

كشف رئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي اليوم الاثنين،( 20 تموز 2020)، عن إصابته بفيروس كورنا.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،" عن إصابته بالفيروس متحديا هذا المرض بالارادة والصبر ودعوات الجميع".

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