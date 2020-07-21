نائب بالعصائب يصف العمليات التركية في كردستان بـ’’التغلغل’’ ويدعو لمواجهته

2020/07/21 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد النائب عن تحالف الفتح، نعيم العبودي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، أن "التغلغل التركي" ل...





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