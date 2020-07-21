كورونا يلغي التدريبات العسكرية للجيش الألماني

2020/07/21 | 09:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء بإصابة 400 جندي من الجيش الألماني بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.ونقلت وسائل إعلام ألأمانية عن وزارة الدفاع أن هناك 7 حالات نشطة فقط من بين 396 حالة إصابة بكوفيد 19.وعلى اثر ذلك، تم إلغاء التدريبات العسكرية الدولية وتفعيل إجراءات الحجر الصحي الصارمة للجنود المرسلين إلى […]

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