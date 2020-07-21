مصرف الرافدين يصدر توضيحا بشأن منح السلف للموظفين

2020/07/21 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، أن منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها الكترونيا تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد وعبر الرابط […]

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