نائب عن ديالى: تأمين 80% من ايرادات المنافذ مع ايران

2020/07/21 | 09:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجح النائب عن ديالى احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، أن يؤمن فرض القانون على المعابر الحدودية بالمحافظة مع إيران 80% من الإيرادات المالية لخزينة الدولة.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "الأحزاب والمافيات والفساد يسيطرون على المعابر الحدودية منها في محافظة ديالى التي تضم المنذرية ومندلي، إلا أن الإيرادات المالية للمعابر تذهب إلى جيوب الفاسدين".

وأضاف أن "عملية فرض القانون وسلطة الدولة ونشر القوات الأمنية في المعابر الحدودية بمحافظة ديالى مع إيران سيؤمن 80% من حجم الايرادات المالية الشهرية إلى خزينة الدولة".

وبين الجبوري، أن "الإيرادات المالية للمعابر يمكن أن تشكل بديلا عن النفط في الموازنة العامة، إذا طبقت بصورة صحيحة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الفساد".

وسبق أن أعلنت اللجنة المالية النيابية، تأييدها اجراءات الحكومة بنشر قوات عسكرية للسيطرة على المنافذ الحدودية، ولفتت الى أن الدولة بإمكانها تحقيق إيرادات بقيمة مليار دولار شهرياً من المنافذ أي ما يعادل نحو 10 في المئة من إجمالي إيرادات البلاد حال احتواء الفساد وسوء الإدارة.

وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي قد نشرت قوات الجيش في منافذ حدودية بمحافظتي البصرة وديالى، في مسعى لاحتواء الفساد المستشري على نطاق واسع فيها.

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