وزارة الكهرباء معول هدم لا بناء! - مرتضى عبد الحميد

2020/07/21 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_عبد_الحميد من سخريات القدر الغاشم، أن درجات الحرارة في الدول الست المحيطة بالعراق كلها وبدون إستثناء، أقل مما حبانا الله به من نعيم.



في بعضها الفارق كبير، وفي بعضها الاخر، وتحديداً في بلدان الخليج العربي، التي كانت للأمس القريب مضرباً للأمثال في قربها من جهنم، نجحت في خفضها درجات عديدة، مع توفير الكهرباء حتى في دورات المياه! تاركين للعراق تسجيل رقم قياسي اَخر، يضاف إلى أرقامنا القياسية في الفساد والفشل في إد ......





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