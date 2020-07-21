في الزمن الرديء ، الزمن الموبوء ، تصبح الخيانة نضالاً باسم حقوق الانسان مع سبق الاصرار - سعيد الوجاني

2020/07/21 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني غريب امر هذا العالم الرديء ، العالم الموبوء ، وغريب هذا الواقع المر ، الذي انقلبت فيه الصورة لتعكس غير حقيقتها ، في زمن اختلطت فيه الأشياء ، واختلط فيه الحابل بالنابل ، واصبحنا عاجزين ، بل غير متقبلين هضم شوارد تنط وترقص امام اعيننا ، وتملء فضاءنا الذي اضحى بوجودها ، وبوجوهها اكثر من ملوث ...



شوارد تائهة مفلسة وفاشلة ، تتراقص على نغمات سمفونية مزنجرة ، تمجد الخيانة ، وتدعو الى نصير ونصرة العدو ، ......





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