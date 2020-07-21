نادي القوة الجوية يوضح حقيقة حل الهيأة الإدارية

2020/07/21 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية اليوم الثلاثاء توضيحاً بشأن حل الهيأة الإدارية للنادي وتشكيل هيأة مؤقتة .

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