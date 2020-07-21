نائب تكشف صفقة (متكا اوفر سيز) التي أحيل إليها مشروع محطة الانبار المركبة

2020/07/21 | 10:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشفت النائب عالية نصيف عن الحلقة الثالثة من سلسلة فساد (عراب صفقات الفساد في وزارة الكهرباء) الذي تسبب في دمار قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية، متحدثة عن فضيحة شركة (متكا اوفر سيز) التي أسست في اليونان وأحيل إليها مشروع محطة الانبار المركبة بمبلغ مليار وخمسين مليون دولار.وقالت نصيف في بيان تلقت […]

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