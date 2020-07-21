بالوثيقة.. تكليف مدير جديد بمهام دائرة صحة ذي قار

2020/07/21 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة الصحة والبيئة، إنهاء تكليف عبد الحسين صجيل عاشور من مهام مدير عام دائرة صحى ذي قار، وتخ...





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