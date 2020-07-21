الكاظمي يغادر متوجهاً إلى إيران في زيارة رسمية

2020/07/21 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجهاً الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، غادر صباح اليوم الثلاثاء، بغداد، متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية".

وأضاف، "تتضمّن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتابع مكتب الكاظمي، أنه "سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان من المفترض، أن يبدأ الكاظمي، جولته الإقليمية، يوم أمس الاثنين، من السعودية، لكن تدهور الحالة الصحية لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز حال دون ذلك وتأجلت الزيارة، لتكون المحطة الأولى للكاظمي منذ تسمنه المنصب هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء (21 تموز 2020)، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة طهران اليوم، في زيارة تستغرق يومين.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن "أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني، سيلتقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي من المقرر أن يبدأ اليوم زيارة الى طهران على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى".





وأضافت، أن "الطرفين سيبحثان أحدث التطورات السياسية والامنية في المنطقة، خاصة مسيرة مكافحة الارهاب والتيارات الداعمة له، وكذلك الملفات الامنية المشتركة".

وأشارت إلى أن "الكاظمي يرافق خلال زيارته الى طهران مستشار الامن القومي لرئيس الوزراء العراقي الذي تم تعيينه اخيراً، بدلا عن فالح الفياض رئيس هيأة الحشد الشعبي".

ومن المقرر ان يلتقي الكاظمي خلال زيارته التي تستغرق يومين "قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي، ورئيس الجمهورية حسن روحاني، والنائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف"، بحسب الوكالة الإيرانية.

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بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب، النائب منصور البعيجي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، إلى ربط الملف السياسي مع تركيا بالاقتصادي، من أجل زيادة الحصة المائية وإخراج قواتها.

وذكر المكتب الإعلامي للبعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "

بغداد اليوم-متابعة

علق السفير الإيراني في العاصمة بغداد، إيرج مسجدي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، على زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر مسجدي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

بغداد اليوم-متابعة

كشفت لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب، عن العمل على تفعيل ملف تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال، في حين أكدت ضرورة الضغط باتجاه استحصال ديون شركات الهاتف النقال العاملة في البلد، التي ترفض تسديدها برغم مرور سنوات على ذلك.

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