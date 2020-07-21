نائب يدعو لربط الملف السياسي مع تركيا بالاقتصادي لزيادة الحصة المائية واخراج قواتها

2020/07/21 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب، النائب منصور البعيجي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، إلى ربط الملف السياسي مع تركيا ...





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