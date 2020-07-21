2020/07/21 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تفاعل الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميوس في بغداد.وأعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في بيان خلال ساعات الصباح الأولى اطلعت عليه “يس عراق” اختطاف مديرة القسم الثقافي في معهد غوتا الألماني في العراق المعنية بالفعاليات الثقافية والفنية.وأفاد البياتي بأن ميوس تعرضت للاختطاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعمت المتظاهرين وعشقت “السيدة بغداد” واختطفت فيها! .. حملة في تويتر لإطلاق سراح ناشطة ألمانية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعمت المتظاهرين وعشقت “السيدة بغداد” واختطفت فيها! .. حملة في تويتر لإطلاق سراح ناشطة ألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).