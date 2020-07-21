حماس: القصف الصهيوني على سوريا بلطجة وعربدة

2020/07/21 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، القصف الصهيوني الجديد على سوريا بأنه يأتي في إطار “سياسة العربدة والبلطجة” التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد كل المنطقة.وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي مقتضب، “هذا الكيان القائم على العدوان المستمر، والتوسع المتواصل على حساب أمتنا العربية، لن يوقفه إلا توحيد جهود كل الأمة […]

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