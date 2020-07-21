إيران تستثمر زيارة الكاظمي لإستيفاء ثلاثة مليارات دولار ديون من العراق

2020/07/21 | 10:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق يحيى آل اسحاق يوم الثلاثاء زيارة بأنها تحظى بأهمية بالغة خاصة على صعيد تطوير القطاع الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا ان الخطة المرسومة بين البلدين هي رفع حجم التبادل التجاري الى 20 مليار دولار.

وقال آل اسحاق في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية اليوم ان القضايا الاقتصادية ومتابعة ماتم الاتفاق عليه خلال زيارات مسؤولي البلدين لازالة المشاكل والعوائق الاقتصادية ستكون على سلم اولويات البلدين.

واضاف ان تهيئة الارضية والتخطيط لرفع التبادل التجاري لبلوغه 20 مليار دولار بين ايران والعراق هي من المواضيع التي سيبحثها رئيس وزراء العراق في طهران .

واشار آل اسحاق سيتم التطرق الى ديون العراق لايران بشأن الطاقة والكهرباء والتي تم التفاوض بشأنها مسبقا وتقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار وسيتم خلال الزيارة وضع جدول زمني لتسديدها .

وبين انه وبسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق الحدود بين البلدين فأن هذه الزيارة من شأنها الاسراع في اعادة فتحها لتصدير السلع والبضائع .

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