وزير المالية يحذر من عواقب وخيمة ما لم يتم اعادة هيكلة الاقتصاد بشكل جذري

2020/07/21 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلوي كورنيش (فايننشيل تايمز) حذّر وزير المالية العراقي من «عواقب أمنية وخيمة إذا لم تتم إعادة هيكلة اقتصاد البلاد بشكل جذري»، في أدت أزمة فيروس كورونا إلى الحاق أضرار هائلة بالأعمال التجارية ويؤدي انهيار أسعار النفط إلى نضوب إيرادات الدولة.وأشار علي علاوي، وزير المالية الجديد، وهو خريج جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى تضخم […]

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