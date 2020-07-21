2020/07/21 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البعيجي يطالب الحكومة بربط الملف السياسي بالاقتصادي مع تركيا لزيادة حصة العراق المائية واخراج قواتها من العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 10:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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