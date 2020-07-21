هل من مغزى لزيارة ظريفي للعراق؟ - كاظم حبيب

2020/07/21 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب لم تكن زيارة ظريفي، وزير خارجية إيران للعراق لمجرد تقديم التهاني إلى رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، بمنصبه وبتشكيل مجلس الوزراء الجديد، بل جاء بتهديدٍ مبطنٍ من جهة، وصريحا صارخا من جهة اخرى، إذ اقترن بتوجيه الميليشيات الطائفية الشيعية الإيرانية العاملة في العراق، وفي مقدمتها ميليشيات كتائب حزب الله والنجباء وفيلق بدر وعصائب أهل الحق..



الخ، خمسة صواريخ كاتيوشا ضد مواقع السفارة الأمريكية في الم ......





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