الاتحاد الكردستاني: العراق وايران كلاهما بحاجة الى الآخر

2020/07/21 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الثلاثاء، ان الزيارات الدولية الاخيرة الى بغداد وخصوصا الاخيرة لايران لها اهمية كبيرة في الظرف الحالي، مشيرا إلى أن العراق وإيران كلاهما يحتاج إلى الآخر.وقال خوشناو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاتحاد الوطني يؤيد توازن العلاقات الدولية اضافة ان العراق يحتاج الى ايران وكذلك ايران تحتاج الى […]

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