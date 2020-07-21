الكاظمي يغادر الى إيران على رأس وفد حكومي

2020/07/21 | 10:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجهاً الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وتتضمّن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المج...

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