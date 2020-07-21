الذهب يرتفع قرب ذروة 9 سنوات بسبب توقعات ارتفاع التضخم في العالم

2020/07/21 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رويترز /- تمسك الذهب بارتفاعه قرب ذروة تسع سنوات اليوم الثلاثاء إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز الارتفاع في الإقبال على المخاطرة، فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولاراً للمرة الأولى منذ سبتمبر 2016.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد […]

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