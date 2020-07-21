الحشد الشعبي ينطلق بعملية أمنية شمال ديالى

2020/07/21 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة “ داعش” في الصفرة شمال ديالى.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي مدعومة بقطعات من الفرقة الخامسة بدأت عملية عسكرية واسعة في منطقة الصفرة في اقصى شمال ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) […]

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