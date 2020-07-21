“المعلومة” تنشر تفاصيل اجتماع فندق اوروك لأندية الدوري الممتاز

2020/07/21 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عقدت اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، امس الاثنين، اجتماعاً لبحث مستقبل اتحاد الكرة ومصير رابطة الأندية.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن اندية الدوري الممتاز، عقدت اجتماعاً سرياً بعيداً عن اعين الاعلام من اجل مناقشة عدد من المواضيع المصيرية الخاصة باتحاد الكرة العراقي.وأضاف ان اغلب اندية الدوري الممتاز حضرت الاجتماع ومن تعذر عليه […]

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