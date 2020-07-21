تعرف على ابرز الملفات التي سيبحثها الكاظمي في طهران

2020/07/21 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق يحيى ال إسحاق، ان زيارة رئيس وزراء العراق لايران تحظى باهمية كبيرة في تمتين وتطوير العلاقات الثنائية وقال ان الخطة المرسومة بين البلدين هي رفع حجم التبادل التجاري الى 20 مليار دولار.واشار ال اسحاق بتصريح نقلته “ايرنا”، الى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لايران …

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